中国经济：国有资产管理体制改革要从“管资产”迈向“管资本”--财长

路透北京11月5日 - 中国财政部部长楼继伟表示，国有资产管理体制改革的主要目标是从管人管事管资产转向以管资本为主，提升国有资本运行效率，将通过改革国有资产监管机构和改组组建国有资本投资、运营公司来实现。

人民日报周四援引其专访称，国有资产管理的难点，是如何处理好政府与市场的关系，做到不越位、不缺位、不错位。而这也正是改革的重点，需要加强顶层设计、稳妥有序地推进。

“改组组建国有资本投资、运营公司，是实现以管资本为主的重要途径，成为此次改革完善国有资产管理体制的关键所在。”他称，投资、运营公司要在足够的空间和领域调整优化国有资本，积极参与国际竞争，就必须具备一定资本规模，同时户数也不宜过多。

根据国务院周四发布的《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》，国有资本授权经营将开展间接授权模式、直接授权模式的试点，积累经验探索可复制模式，最终在国有企业中全面推开。

楼继伟并指出，“国有资产监管机构职能转变，主要就是该放的要放开，该管的要管好”，在监管方式和手段上，国有资产监管将更多运用法治化、市场化监管方式，改变行政化管理方式，切实减少出资人审批核准事项。

他强调，提高国有资本配置和运营效率，并不是什么赚钱就投什么，国有资本的投资方向和重点是非常明确的，国有资本布局首要考虑“国计民生”。

他指出，根据十八届三中全会决定，国有资本要加快向重要行业、关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业集中，向产业链关键环节和价值链高端集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。

就民众能否从国有资本实现保值增值中得到优惠的问题，楼继伟表示，国有资本权益是全民共享的财富，将部分国有资本充实社会保障基金，是解决养老金历史负债的重要途径和有效手段。

他解释称，划转部分国有资本充实社会保障基金，主要是考虑实行社会化养老保险制度后，国有企业退休人员养老金和在职职工视同缴费部分，出现了资金缺口。如果通过增加税收、提高在职人员养老金缴费率的方式解决，实际上是将这部分负债转移给下一代人，将会出现代际间不公平，导致下一代人负担过重。 同时，财政部门将会同有关部门逐步建立覆盖全部国有企业、分级管理的国有资本经营预算管理制度。提高国有资本收益上缴公共财政比例，更多用于保障和改善民生。（完）