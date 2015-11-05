基金观点：看多人士Andy Hall承认原油库存较高，但认为油价被低估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月4日 - 知名的油市看多人士Andy Hall承认美国原油库存较高且不断增加的现实，但坚持认为油价仍被低估，他旗下的对冲基金10月从油价上涨中录得小幅获利。
依据送交Astenbeck投资者及路透周三看到的数据，Hall掌管的Astenbeck资产管理公司10月投资回报为2.5%，与同期指标布兰特原油期货 涨幅相当。
数据显示，截至10月底，Astenbeck资产管理规模减少18%，过去10个月中有六个月录得亏损。目前其资产管理规模为26亿美元，1月时接近30亿美元。
在随同数据一起送交的一封信件中，Hall还提到了油市对供应过剩的忧虑。
“在相反作用力的影响下，油价持续震荡，”他写道，“一方面，人们越加意识到，目前的油价水平难以为继；但另一方面的现实情况是，库存较高，而且至少目前来说还在增长。”
Hall认为，当前的库存情况不会持久。
他称，在秋季炼厂维护结束后，随着美国炼油企业增加生产汽油、柴油及其他成品油，库存将下降，美国原油产量亦将下降。
“目前的油价不包含风险溢价，”Hall写道。“石油产业在为油价的‘长期低迷’作准备。而就在一年多前，这些企业都在或明或暗地依据100美元的油价作出投资决策。”(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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