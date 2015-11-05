中国个股：中国银行或在维也纳设立中东欧业务中心--Forbes

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透维也纳11月4日 - 据Forbes Austria周三报导，中国银行 明年年初将在维也纳开设办公室，并且如果条件有利，该行将使奥地利成为其中东欧业务的中心。
该杂志援引中银国际控股副董事长林广兆的话称，对中国银行来说，决定性因素在于当地法律框架对外资银行是否有利。
中国银行将考虑税收优惠及对中国外派员工的条件，并仔细研究成本、估测市场潜力。
他说，如果中行在考察所有条件之后，认为奥地利是具有战略意义的中东欧地区门户，那么中行还将把维也纳办公室确立为总部。
中国银行没有立即回复路透的置评请求。该行已在欧洲设有办公室。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”