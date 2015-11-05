中国个股：中国银行或在维也纳设立中东欧业务中心--Forbes

路透维也纳11月4日 - 据Forbes Austria周三报导，中国银行 明年年初将在维也纳开设办公室，并且如果条件有利，该行将使奥地利成为其中东欧业务的中心。

该杂志援引中银国际控股副董事长林广兆的话称，对中国银行来说，决定性因素在于当地法律框架对外资银行是否有利。

中国银行将考虑税收优惠及对中国外派员工的条件，并仔细研究成本、估测市场潜力。

他说，如果中行在考察所有条件之后，认为奥地利是具有战略意义的中东欧地区门户，那么中行还将把维也纳办公室确立为总部。