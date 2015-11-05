澳新汇市：澳元和新西兰元下滑，受累于美联储升息预期

新西兰元本周至今下跌2.6%，若跌幅得以维持，将创9月初以来最大周度跌幅。

这种疲态部分归因于美联储主席叶伦的言论。叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。

纽约联储总裁杜德利随后表示，“完全同意”叶伦所说的存在12月升息的可能性。

新西兰元此前已经根基不稳，因国内就业报告疲弱且牛奶价格下跌，增加了新西兰央行在12月10日会议上再次降息的可能性。

相比，市场减弱了对澳洲央行放松政策的预期。银行间利率期货<0#YIB:>走势暗示，12月行动的机率从本周稍早时的72%降至22%。

澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。

所有这些都支持澳元兑新西兰元。澳元/新西兰元本周一度高见1.0882，最新报1.0830。(完)

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