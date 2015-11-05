美国金融：美联储称将敦促大银行采取措施，令“生前遗嘱”更可信

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，联储正敦促大银行采取更多措施，证明其所谓的“生前遗嘱”可靠，即如果这些银行出现严重问题，可以被安全地关闭。
“我们正要求这些银行作出非常重大的调整，”叶伦在回应美国众议院金融服务委员会的提问时称。该委员会问到，美联储对大银行2013年提交的关闭计划的公开批评力度，为何不如联邦存款保险公司(FDIC)那么大。
FDIC在2014年8月曾表示，其认为11家大银行提交的生前遗嘱“不可信”；而美联储仅表示，这些计划还需要相当大的完善。
叶伦对该委员会表示，美联储过去的评价不是十分严厉，因为“我们预期还要同这些银行再经历几轮合作”，以理解生前遗嘱中应当包括哪些内容，并就监管机构的期望给予这些银行“合理的指引”。
大银行的生前遗嘱通常长达上千页。
叶伦称，美联储和FDIC正在审视银行业者最新版本的生前遗嘱，“我们将在未来几个月作出重要决定”。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
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