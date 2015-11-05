国际油市：原油期货小涨，但美国原油库存上升构成拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
布兰特原油期货 涨0.19美元至每桶48.77美元。周三大跌3.9%。
周三油市情绪普遍悲观归因于路透报导了一份石油输出国组织(OPEC)内部报告，显示全球OPEC原油需求在未来几年仍将承压。
OPEC成员国石油部长12月4日将开会，决定是否延续允许油价下跌以减缓成本较高的替代供应这一策略。自2014年11月采行该政策以来，OPEC产量上升，但油价跌势加剧，冲击石油收入。
作为OPEC最大产油国的沙特阿拉伯一直按接近纪录高位生产，以保护自身市场份额，但石油收入却在下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/刘秀红；审校 孙茉莉/张若琪)
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