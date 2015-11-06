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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 09:35 BJT

《香港重要政经日程》--11月6日-11月16日

================== 今日重要政经消息=================

11月6日（周五）

-- 集一家居 首日挂牌。

-- 公布10月外汇储备资产数字。

-- 大唐投资国际 公布中期业绩。

-- 美捷汇控股 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

11月9日（周一）

-- 中金公司 首日挂牌。

-- 先进半导体 公布首三季业绩。

-- 路易十三集团 公布中期业绩。

11月10日（周二）

-- 中芯国际 公布第三季业绩。

-- 正大企业国际 公布第三季业绩。

-- 迪臣发展国际 公布中期业绩。

-- 鼎亿集团投资 公布中期业绩。

-- 华虹半导体 公布首季度业绩。

-- 中芯国际 公布首季度业绩。

-- 腾讯控股 公布第三季业绩。

--10:00 堡狮龙 股东周年大会。

11月11日（周三）

-- 建业建荣控股 首日挂牌。

--　　　卜蜂国际 公布首三季业绩。　

-- CITY E-SOLUTION 公布首三季业绩。

-- 佐丹奴国际 公布首三季业绩。

-- 港交所 公布首三季业绩。

-- 领展房产基金 公布首三季业绩。

11月12日（周四）

-- 迪诺斯环保科技 首日挂牌。

--12:00 新鸿基地产 股东周年大会。

-- 瑞声科技 公布第三季业绩。

-- 勇利航业 公布第三季业绩。

-- 宏利金融 公布第三季业绩。

-- 宝胜国际 公布第三季业绩。

-- 俄铝 公布第三季业绩。

-- 南戈壁 公布第三季业绩。

-- 高鑫零售 公布第三季业绩。

-- 伟易达 公布中期业绩。

-- 裕元集团 公布第三季业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。

11月13日（周五）

-- 公布第三季GDP。

-- 公布10月底止外汇基金境外资产。

-- 依利安达 公布第三季业绩。

-- 康大食品 公布第三季业绩。

-- 麦达斯控股 公布第三季业绩。

-- 阳光油砂 公布第三季业绩。

--14:30 SOHO中国 股东特别大会。

*11月16日（周一）

--13:30 复星医药 在中国举行股东特别大会。

-- 欧舒丹 公布中期业绩。

-- 壹传媒 公布中期业绩。

-- 康师傅 公布首三季业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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