国际油市：沙特石油部长欧那密称，不急于提高国内能源价格

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透利雅得11月4日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周三表示，该国没必要减少本国公民从低油价得到的经济帮助。
欧那密一周前表示，沙特正在研究是否要调升国内能源价格。 但分析师称，这很可能仅见诸于小幅提高汽油价格，以及提升工业、企业及其他大型用户的电力成本实现。
他否认了该国能源价格较低是包含了补贴的说法，因为其汽油和电力售价高于生产成本。
沙特原油生产成本是全球最低国家之一，“我们坚持我国人民的生活质量，但那不是补贴，”欧那密说。
他补充称，“如果迫切需要的话，可以取消经济帮助，但幸运的是，我国目前并不是这么需求迫切。”(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”