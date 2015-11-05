国际油市：沙特石油部长欧那密称，不急于提高国内能源价格

路透利雅得11月4日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周三表示，该国没必要减少本国公民从低油价得到的经济帮助。

欧那密一周前表示，沙特正在研究是否要调升国内能源价格。 但分析师称，这很可能仅见诸于小幅提高汽油价格，以及提升工业、企业及其他大型用户的电力成本实现。

他否认了该国能源价格较低是包含了补贴的说法，因为其汽油和电力售价高于生产成本。

沙特原油生产成本是全球最低国家之一，“我们坚持我国人民的生活质量，但那不是补贴，”欧那密说。

他补充称，“如果迫切需要的话，可以取消经济帮助，但幸运的是，我国目前并不是这么需求迫切。”(完)