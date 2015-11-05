台湾债市：五年券殖利率大跌，因央行降14天期存单利率引空单回补

路透台北11月5日 - 台湾五年券104/13期 公债发行前交易殖利率周四早盘大幅下跌。交易员表示，受央行突然宣布调降14天期定存单利率2个基点消息冲击，引爆空单恐慌性回补，致殖利率大跌。

他们指出，央行把14天期定存单利率下调至0.36%，浇熄市场对下周将标售的104/12R期殖利率上扬期待，且两岸领导人将会面，外资看好两岸和平红利而大举汇入，致市场资金更为浮滥，料公债殖利率区间将往下移。

〞空方吓死了，全面进场回补空单，但多单也很谨慎，不敢一路往下追。〞一位大型公股银行主管说。

他们说，由于经济不景气，为振提景气，近来央行冲销隔夜资金态度转趋消极，市场资金更形宽松，导致市场利率走低，但拆夜拆款利率仍守稳在0.30%，央行是否降息仍待观察。

大型证券商交易员则称，央行调降14天期定存单利率，让市场〞强烈怀疑〞是为了节省冲销成本。

两位交易员指出，定存单利率下调主要是反应市场资金，未来是否降息较不具参考价值；但央行若进一步调降隔夜拆款利率，料美国联邦储备局(FED)不论12月是否升息，央行降息机率均大增。

台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)；台湾央行一位不愿具名官员表示，调低14天定存单利率主要反应货币市场短率下行。

本地时间10:53时，五年券104/13期殖利率下跌3.15个基点，报0.7655%；10年104/12R期殖利率报1.1853%，下跌3.35个基点。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.77-0.79%；10年公债104/12R期则在1.17-1.22%。

美国两年期公债收益率周三触及四年半最高，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，美国经济“表现良好”，可能为12月升息提供理据；指标10年期公债价格 尾盘跌3/32，收益率报2.2322%，周二尾盘为2.2200%。

本地时间10:53时，台股加权指数 下跌0.20%。

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