《汇市简讯》欧元/澳元在关键支撑上方出现偏空信号

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0121 GMT
* 在亚洲早盘迟缓交投中呈现狭窄的十字星，澳洲央行释出乐觏讯息
* 欧元/澳元开盘下跌0.4%，面对美元普涨，欧元跌势胜于澳元
* 动能指标方面，5日、10日与20日移动均线切入位小幅下降--建立偏空格局
* 8月涨势回档76.4%的1.5148为重要支撑--若收在此一水平下方，将下探1.4711
* 纽约盘低点1.5146与稍早高点1.5240，分别为初步支撑与阻力
* 图表：link.reuters.com/zyd95w (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”