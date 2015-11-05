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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 09:50 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在关键支撑上方出现偏空信号

0121 GMT

* 在亚洲早盘迟缓交投中呈现狭窄的十字星，澳洲央行释出乐觏讯息

* 欧元/澳元开盘下跌0.4%，面对美元普涨，欧元跌势胜于澳元

* 动能指标方面，5日、10日与20日移动均线切入位小幅下降--建立偏空格局

* 8月涨势回档76.4%的1.5148为重要支撑--若收在此一水平下方，将下探1.4711

* 纽约盘低点1.5146与稍早高点1.5240，分别为初步支撑与阻力

* 图表：link.reuters.com/zyd95w (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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