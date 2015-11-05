台湾货币市场：资金偏滥令短率持续低迷，央行微降14天期存单利率

* 资金偏滥令短率持续低迷

* 央行微降14天期定存单利率

* 短票、RP利率续向低位靠拢

记者 詹静宜

路透台北11月5日 - 台湾银行间短率周四持续低迷。资金调度人员指出，目前正值提存期初资金情势明显宽裕，短率贴近区间低位；央行宣布下周一(9日)加发14天期存单，利率微降2个基点至0.36%，让短票及RP利率交投续向区间低位靠拢。

他们表示，由于央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道较趋疲弱，致周三当日银行间超额准备超过260亿台币，及9、10月提存期累积超额准备都维持超过9,500亿台币的高水准，银行间资金满满却苦无有效去化管道，只能“滥在帐上”。

〞央行不想让整个利率曲线变平，才会去调降14天期存单利率。〞一位大型官股银行资调人员说。

资调人士认为，周二标售的一年期定存单得标利率仅0.389%，创下历史新低，并贴近14天期存单原先利率0.38%，因而央行才会决议调降14天存单利率；此外，下周二央行将标售两年定存单，市场预期其得标利率铁定跌破上月标售的0.505%，续创历史新低。

台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)。央行一位不愿具名官员表示，调低14天定存单利率主要反应货币市场短率下行。

本地时间12:30时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.363 32.595

台湾加权股价指数<.TWII 8,853.68 8,857.02 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.298% 0.301% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.330%

--一周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.300-0.380%

**短票利率趋跌**

短票市场方面，大型票券资调人士表示，今日发票量能依旧难以满足市场需求，且寿险端短票交投比重渐增，成交利率降至0.38%，与银行端承作30天期短票的主要交投也趋跌向0.39%。

〞今天短票调降利率，银行客户完全没有挣扎。〞一位大型票券交易员说。

另位大型票券资金调度员也提及，因今日央行宣布调降14天期定存单利率2个基点，让银行普遍接受30天期短票利率微降1个基点至0.39%，市场钱多票少的情况依旧，短票利率仍有望续探低位。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，部分成交0.40%，上日主交投为0.40%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.393%，前日则为0.395%；上日成交量64.84亿台币，前日38.1亿台币。

今日央行存单到期金额为2,431.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。周五存单到期金额38亿台币。

下周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，落点分别为：周一7,712.8亿、周二1,944.5亿、周三4,826.5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为262亿台币，累积超额准备262亿台币、加计前期1%的超额准备达1,276亿台币。

**RP利率走降**

附买回(RP)利率方面，交易员表示，原本市场资金就偏滥，此时央行又调降14天期存单利率，带动RP利率交投向区间低位靠拢，其中以票券商调降RP利率的幅度较为明显，有票券商对新承作短天期公债RP利率直接降至0.300%，已低到跟银行间隔夜拆款加权平均利率相仿。

他们指出，由于寿险及投信端资金去化压力增温，激励要券需求持续畅旺，但RP券源缺乏造成供不应求的窘境，部分票券商已喊出低利赶钱，但资金依然不断涌进，料RP利率仍将微幅趋跌。

〞今天来得及就先调，交投往低位走。〞一位大型证券商交易员说。

其并称，明显感受到投信端资金压力越来越重，有意缓步调降RP利率，预计周五公债、公司债RP利率交投可望分别靠向0.40%、0.50%的整数关卡，但仍要看客户接受度如何。

票券商方面，有交易员指出，投信端急于来电去化资金，今日已微降公债及公司债RP利率各1个基点；另有交易员提及，短天期公债RP到期续作今仍成交在0.35%，但新承作部分则大降至0.300%，至于短天期公司债RP到期续作利率也降至0.37%，新承作部分再降至0.35%。

今日证券商10天期公债的附买回利率交投靠向低位，主要成交在0.40-0.41%，少数成交在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。