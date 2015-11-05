《全球主要央行动态》--11月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月29日-11月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。这是美联储10月会议以来，叶伦首次公开发表言论。

美联储主席叶伦周三表示，联储正敦促大银行采取更多措施，证明其所谓的“生前遗嘱”可靠，即如果这些银行出现严重问题，可以被安全地关闭。“我们正要求这些银行作出非常重大的调整，”叶伦在回应美国众议院金融服务委员会的提问时称。该委员会问到，美联储对大银行2013年提交的关闭计划的公开批评力度，为何不如联邦存款保险公司(FDIC)那么大。

美联储理事布雷纳德在法兰克福举行的会议上表示，美联储政策将非常依赖未来的数据，但由于美元升值，部分条件正在收紧。

美联储副主席费舍尔表示，一旦油价企稳而且美元停止升值，美联储可能很快实现2%的通胀目标。费舍尔称，尽管整体通胀率较低，但美联储离通胀目标可能比想象的更近。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他在美联储10月会议上赞成升息，因为经济稳定成长已帮助就业市场“大幅”收紧。他在声明中表示，联储应该升息，因为“我们看到产出和家庭支出稳定增长，而且预计继续保持这种情况”。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，中性利率偏低是一个警讯，可能暗示美国经济有了美联储并未完全了解的转变。“我把这点更加视为是一个警讯，就是我们的理论模型中存在力有未逮的部分，或者是存在着和我们想法有出入的点，我们应该更加深入研究，试图进一步厘清这些问题，”他在华盛顿参加布鲁金斯学会一场小组讨论时表示。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。他表示，欧元区内需仍具韧性，但对新兴市场增长前景疑虑给“增长和通胀前景带来下行风险”。

欧洲央行管委诺沃特尼接受报纸专访时称，该央行考虑加大购债举措以提振通胀，这是正确的，但应三思而后行。在被问到欧洲央行为何考虑扩大购债计划时，诺沃特尼回答称，央行2%的通胀率目标显然没有达标。但他补充称，“还没有做出决定，已经展开讨论。我将建议采取谨慎立场和稳健政策。”

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。“如果我们认为中期通胀目标有风险，那么我们将会采取必要的行动，”德拉吉接受报纸采访时称。

**大中华区**

中国央行表示，上海自贸区将适时推出合格境内个人投资者境外投资(QDII2)试点实施细则，并抓紧启动自由贸易账户本外币一体化各项业务。

中国央行发布通知，允许境内银行业金融机构为境外中央银行类机构在开立专用存款账户，用于办理其与中国央行开展双边本币互换交易、投资中国银行间债券市场、日常资金管理以及依法开展其他业务等相关资金往来。

中国央行行长助理殷勇表示，货币政策并没有实施量化宽松，但未来实施货币政策的空间还是比较大，同时，外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持。

香港金融管理局总裁陈德霖称，美国货币政策正常化过程已经展开，须留意风险管理。

台湾央行总裁彭淮南表示，台湾的利率不必然跟美国走，将视物价压力，通膨预期及产出缺口决定。他也说，若是美国12月升息的话，台湾央行会维持市场的稳定。

**日韩**

日本央行决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。

但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2%的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。在半年度的经济前景报告中，日本央行下调了乐观的物价前景预估，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月。

日本央行10月6-7日政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。会议记录并未显示九名审议委员热烈讨论放松货币政策，很多委员回应总裁黑田东彦的观点，认为扣除能源成本下滑的因素后，通胀率在稳步上升。

韩国央行在公布的一份报告中承诺维持货币政策宽松，但未暗示将进一步降息，因央行仍警惕家庭债务水平和外部风险。韩国央行强调称，如果家庭债务给金融稳定带来风险，将与其他当局采取行动控制家庭债务，并密切关注美联储货币政策变化和中国经济疲软态势等外部风险。

**澳洲**

澳洲央行维持指标利率于纪录低位2.0%不变，但表示通胀迟滞意味着必要时还有进一步宽松的空间，以支撑经济。澳洲央行在货币政策会议上未有降息，令部分人士感到失望，不过，其转向清楚的宽松倾向则为在某个时候采取行动敞开大门。

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。

**其他央行**

俄罗斯央行维持利率不变，连续第二次按兵不动，因对高通胀的担忧盖过了经济停滞忧虑。俄罗斯央行维持指标一周期回购利率在11.00%。

泰国央行维持指标利率在1.50%不变，为连续第四次在政策会议上按兵不动。

瑞士央行总裁乔丹表示，瑞郎汇率仍被“严重高估”，瑞士央行将依靠负利率及干预意愿来推低其汇率。

瑞典央行副总裁扬松称，仍有进一步降息的空间；在论及汇率时，她称不知道干预汇市能有多大效果，希望克朗从当前水平走软。

冰岛央行将指标存款利率上调25个基点至5.75%。央行还称，今年冰岛经济料增长4.6%，比8月时的预估高出0.5个百分点。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......