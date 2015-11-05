芝加哥期市：小麦下跌，略脱离约一个月高点

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月玉米合约 跌0.26%至3.79-1/2美元，上日收平盘。
小麦承压，因预计美国干旱地区将迎来降雨。
未来48小时，从德州到伊利诺伊州料有降雨，达科他州和明尼苏达州可能有雨雪天气。
交易员周三表示，澳洲东海岸普降大雨，可能使该国第二大谷物出产州高达一半的小麦产量面临质量降级风险。
民间分析机构Informa Economics周二预计，美国2015年玉米产量料为137.18亿蒲式耳，高于此前预估的135.61亿蒲式耳。每英亩170.1蒲式耳的收成预估将为纪录第二高。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 525.25 -1.00 -0.19% +1.69% 508.65 66
CBOT玉米 379.50 -1.00 -0.26% -0.26% 383.23 48
CBOT大豆 884.00 0.00 +0.00% +0.57% 890.38 45
CBOT稻米 $12.45 $0.00 +0.00% +2.22% $12.76 60
美国原油 $46.48 $0.16 +0.35% -2.96% $46.19 54
汇率
欧元/美元 $1.087 $0.001 +0.06% -0.89%
美元/澳元 0.714 0.000 -0.06% -0.60%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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