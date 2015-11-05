日本股市：早盘上涨，日本烟草派息计划激励股价上扬

周三美联储主席叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。

“除了良好的企业财报外，日圆疲弱也帮助支撑市场人气。”大和证券策略师Takuya Takahashi说。

三支周三新挂牌的日本邮政旗下的股票，连续第二天大涨。日本邮政保险 涨逾17%，日本邮政银行 涨8%，日本邮政 涨5%。

“日本邮政系列的股票需求强劲。它们的高收益率确实吸引人。”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima说。

但高田 逆势重挫21%至六年半低点，此前该公司主要客户本田汽车 表示将放弃使用高田生产的安全气囊气体发生器。