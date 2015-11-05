日本股市：早盘上涨，日本烟草派息计划激励股价上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周三美联储主席叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。
“除了良好的企业财报外，日圆疲弱也帮助支撑市场人气。”大和证券策略师Takuya Takahashi说。
三支周三新挂牌的日本邮政旗下的股票，连续第二天大涨。日本邮政保险 涨逾17%，日本邮政银行 涨8%，日本邮政 涨5%。
“日本邮政系列的股票需求强劲。它们的高收益率确实吸引人。”Commons Asset Management首席投资组合经理Takatoshi Itoshima说。
但高田 逆势重挫21%至六年半低点，此前该公司主要客户本田汽车 表示将放弃使用高田生产的安全气囊气体发生器。
东证股价指数 涨0.6%至1,549.67，JPX-日经400指数 涨0.7%至13,937.13。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”