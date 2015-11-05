《汇市简讯》美元指数建立看涨格局，上看8月高点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0202 GMT
* 昨日美联储主席讲话促成美元指数上升0.8%，但今日出现了温和的获利了结
* 风险错综复杂--E-迷你标普500指数期货小跌0.1%，日经指数上涨0.6%，中国股市沪综指涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%
* 动能指标方面，10日与20日移动均线上移，20日波林格区间扩大，看涨格局建立
* 8月高点98.33为初步目标，接着是4月与2015年高点99.99
* 若收于97.27以下，那么上升的10日移动均线可能暗示出现一段时间的盘整走势
* 图表：link.reuters.com/baf95w (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”