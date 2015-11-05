《汇市简讯》美元指数建立看涨格局，上看8月高点

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* 昨日美联储主席讲话促成美元指数上升0.8%，但今日出现了温和的获利了结

* 风险错综复杂--E-迷你标普500指数期货小跌0.1%，日经指数上涨0.6%，中国股市沪综指涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%

* 动能指标方面，10日与20日移动均线上移，20日波林格区间扩大，看涨格局建立

* 8月高点98.33为初步目标，接着是4月与2015年高点99.99

* 若收于97.27以下，那么上升的10日移动均线可能暗示出现一段时间的盘整走势

* 图表：link.reuters.com/baf95w (完)

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