全球评等：主权评等明年将由于多种因素而继续承受压力--穆迪

路透伦敦11月4日 - 穆迪周三表示，全球经济增长脚步蹒跚、大宗商品价格疲弱及美国升息的可能冲击等因素，将让明年的主权评等承受压力。

穆迪在其2016年全球展望中表示，不太可能发生大规模的新兴市场危机，但“不利的假设情况比有利的更可能成真，如今要比去年此时有更多国家的评等展望为负面。

“(对美联储升息引发的信贷压力)曝险最大的新兴市场是土耳其...巴西、俄罗斯，某种程度上南非也是，”穆迪表示。其指称，它们的外部债务规模很高。

赞比亚(尚比亚)和蒙古面对金属市场下行的风险大于澳洲和智利，不过，澳洲和智利，以及韩国、新加坡和部分撒哈拉以南非洲国家，都受到中国经济放缓的不利影响。

低油价对巴林和阿曼带来的影响最大，不过所有产油国的财政都会受到侵蚀。