中国货币市场：供给充裕七天回购利率略降，可交换债发行影响渐消

路透上海11月5日 - 中国银行间市场周四各主要期限资金供给充裕，而此前受国盛可交换债网下申购带动的七天期等需求有所减弱，该期限加权利率略降，流动性宽松状态进一步得到加强。

交易员称，目前以倒隔夜为主的放杠杆需求仍在，导致短端资金价格下行非常缓慢。而六个月等长期限同业存单发行利率则下行略多，显示市场对未来一段时间内的预期稳定乐观。

北京一银行交易员表示，“资金还是挺宽松的，七天需求也下来了些。”

他并指出，本次可交换债发行影响已渐消退，另外据了解，尚有部分银行的定向降准资金有待陆续释放，因此即使公开市场逆回购仅余100亿元的象征性操作，市场流动性亦无大碍。

以兴业银行发行的六个月同业存单为例，双降前10月23日发行利率为3.40%，周三(4日)已降至3.15%附近，降幅约25个基点(bp)。在质押式回购市场上，截至目前，隔夜和七天品种加权利率跌幅分别在13和10个bp左右。

上海国盛集团有限公司公告，将于11月5日发行不超过50亿元人民币可交换债，期限六年，预备用于交换的股票标的为上海建工 A股股票；网下申购资金自11月4日开始缴纳，该期债发行期为11月5日-9日。

继周二后，央行公开市场今日继续进行了100亿元等量七天期逆回购操作，利率持稳在2.25%。据此计算，本周公开市场资金投放量与到期量持平。

中国三季度经济增速跌破7%之后，央行于10月23日宣布降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7585 1.7632 -0.47

七天 2.2858 2.3105 -2.47

14天 2.6167 2.6131 +0.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.7750 2.1250 +265.00

七天 2.5500 2.7550 -20.50

14天 2.4800 2.5600 -8.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3100 2.3500 -4.00

14天 2.6400 2.6000 +4.00

Shibor

其中:隔夜 1.7870 1.7900 -0.30

七天 2.2880 2.2930 -0.50

三个月 3.0405 3.0415 -0.10