加拿大个股：美国参议院委员会调查威朗制药等四家药企涨价问题

* 参议院小组要求四家制药商提供定价方面的信息

* Valeant股价跌6%，Retrophin股价跌14%

路透纽约/华盛顿11月4日 - 美国参议院一个小组周三发起了药品定价的两党调查，要求包括威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 和图灵制药(Turing Pharmaceuticals)等四家制药企业提供相关文件；这些公司都卷入了救命药品涨价的争议。

此前美国议员接连批评惊人的药品涨价幅度，特别是一些最近收购仿制药后涨价的公司。制药企业表示，涨价后这些药品的价格才与市值相符，同时也反映了收购和开发新疗法的成本。

根据参议院老龄特别委员会两党负责人发布的声明，委员会还要求Retrophin 和Rodelis Therapeutics提供相关信息。

威朗和Retrophin股价因该消息下挫，但美国生技类股整体持稳。医疗保健专家此前表示，要想推出限制药企定价的法律，需要更加广泛的两党合作努力。

Retrophin在纳斯达克市场的股票收盘大跌13.4%，报18.90美元；威朗在纽约证交所上市的股票挫跌逾6%至91.98美元。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)