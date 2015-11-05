金属期市：伦敦期铜小升，因美国经济前景更佳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。
周三公布的一项调查显示，欧元区10月企业活动扩张速度仍然温和，欧洲央行的大规模刺激方案对经济活动或物价压力计划没有什么影响。
中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，银行业风险总体可控，风险抵御能力较强，截至9月末商业银行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率167.7%，贷款拨备率3.26%。
美国铝业 预期明年全球铝供应短缺36万吨，2015年料盈余55.1万吨。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”