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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 10:51 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海11月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23、20、21和18期增发债

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发行上限 1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：11月10日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 11/12

起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/3年：11/6-11/9；5/7/10年：11/4-11/5

上市日 11/16

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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