中国新债：国开行下周二招标增发至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海11月5日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(10日)招标增发五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。