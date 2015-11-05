台湾汇市：台币盘初实质汇价区间略贬，外资买汇且股市转为弱势

路透台北11月5日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇价区间稍走贬。汇银人士表示，因国际美元走强，盘初外资买汇，且台股转为弱势，市场也观望美国即将在周五公布的非农就业数据。

他们并指出，韩元盘初走贬，台币也随之走弱，外资有别于日前汇入的举措，今日反手买汇。出口商目前未见明显抛汇动作。

〞早上还在区间，没有很大的变化。〞一位本地商银交易员说。

台币早盘实质交易区间落在32.343-32.367；上日在32.320-32.418。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点仍为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.365/32.395，上日收在32.435。

本地时间，韩元兑美元 报1,136.6，上日收在1,132.0；台币则升2.38角报32.357。同时间，台股 则跌0.21%报8,838.58点。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.320-32.400

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