两岸关系：两岸领导人会面是建立未来领导人会面常态化的第一步--马英九

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月5日 - 台湾领导人马英九周四表示，本周六(7日)在新加坡举行的两岸领导人会面是建立未来两岸领导人常态化会面的第一步。
两岸领导人习近平、马英九将于周六在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得会落实至实质经贸层面。
〞简单的说，两岸关系与时俱进，'马习会'水到渠成。〞 马英九在记者会中称。
他也说，两年前的两岸事务主管机构主管的会面已开启领导人会面的首次话题，过去二年这个话题没有熄火，今年10月13到15日的 〞夏张会〞又提到这件事。台湾方面认为两岸领导人在第三地见面可以考虑，因此促成新加坡的两岸领导人会面。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”