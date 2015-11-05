国际油市：美国石油基金看涨期权大涨，仍难掩油价低迷前景

路透纽约11月4日 - 分析师称，原油价格前景依旧低迷，最大石油上市交易基金(ETF)的期权交易虽发出利多信号，但应对此存有疑问。

三个多月来美国原油期货 大致持于每桶50美元下方，但美国石油基金(United States Oil Fund,USO) 的看涨期权自10月以来大幅上涨。

据期权分析机构Trade Alert数据，看涨期权与看跌期权的比例为1.3：1，达到三年来最高。市场对看涨期权的偏好上升，偏离了常态。

USO通常卖出较便宜的近月期货，买入价格较高的远期期货，因此该基金价格从长期来说倾向于下跌。正是出于这个原因，看跌期权通常需求较多。

Cantor Fitzgerald首席市场策略师Peter Cecchini称，看涨期权买盘增多可能是因为防护性仓位调整。

“由于人们提高对能源的空仓押注，他们可能在利用对USO的看涨期权进行风险对冲，”他称。近期能源股上涨，上月升逾12%，因投资者已将注意力转向这类股；但能源股仍是标准普尔500指数今年迄今表现最差的类股。

USO看涨期权的未平仓合约增至180万口，较10月初增长20%。看跌期权的未平仓合约同期减少约15%。

分析师称，原油供应持续过剩以及全球经济成长疲软可能令油价难以大幅上涨。周三USO交易价格跌2.81%，收报14.85美元。(完)