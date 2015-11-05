韩国金融市场：韩股韩元双双下滑，因美联储主席讲话增强升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。这是上周美联储会议以来，叶伦首次公开发表言论。
“我们预计外资流入将会退却，结束连续三日买盘局面，因为叶伦的讲话为美联储12月升息敞开了大门，”三星证券股票市场分析师Kim Yong-goo称。
Kim并称，汇市的动荡已导致投资者转向生物行业等国内消费相关领域，因当地出口持续疲弱。
制药股表现优于大盘，Chong Kun Dang Pharmaceutical 涨4.3%， Hanmi Pharm 涨0.9%，触及7月29日以来最高。
造船股盘中下跌，韩国第二大造船商大宇造船 跌1.5%，三星重工业 跌2.6%。
截至午盘时外资卖超293亿韩元(2,580万美元)的韩股。
韩国三年期公债期货12月合约 下滑0.04点，报109.47。
0224GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,136.9 1,132.0
日圆/韩元 9.3558/619 9.3292
韩国公债期货 * 109.47 109.51
韩国综合股价指数 2,045.06 2,052.77
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 李婷仪/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”