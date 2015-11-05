韩国金融市场：韩股韩元双双下滑，因美联储主席讲话增强升息预期

叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。这是上周美联储会议以来，叶伦首次公开发表言论。

“我们预计外资流入将会退却，结束连续三日买盘局面，因为叶伦的讲话为美联储12月升息敞开了大门，”三星证券股票市场分析师Kim Yong-goo称。

Kim并称，汇市的动荡已导致投资者转向生物行业等国内消费相关领域，因当地出口持续疲弱。

制药股表现优于大盘，Chong Kun Dang Pharmaceutical 涨4.3%， Hanmi Pharm 涨0.9%，触及7月29日以来最高。

造船股盘中下跌，韩国第二大造船商大宇造船 跌1.5%，三星重工业 跌2.6%。

截至午盘时外资卖超293亿韩元(2,580万美元)的韩股。

韩国三年期公债期货12月合约 下滑0.04点，报109.47。

0224GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,136.9 1,132.0

日圆/韩元 9.3558/619 9.3292

韩国公债期货 * 109.47 109.51

韩国综合股价指数 2,045.06 2,052.77

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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