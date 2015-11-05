日本个股：东芝周六将公布中期财报，上半财年净亏与媒体报导相当

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 东芝周六将公布中期财报
* 东芝称，净亏与之前媒体报导基本相当
* 日本经济新闻报导称，本财年前六个月净亏900亿日圆
路透东京11月5日 - 东芝 周四表示，其上半年净亏将与稍早日本经济新闻报导的900亿日圆(7.4亿美元)规模相当。
东芝称，周六将公布截至9月的六个月中期财报。该公司股价早盘盘中一度大跌5.9%，触及近一个月低点。
日本经济新闻报导，东芝上半财年可能录得营业亏损大约900亿日圆，归因于家用电器销售迟缓以及其他方面的损失。
东芝之前虚报1,550亿日圆利润，目前仍身陷会计丑闻漩涡。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”