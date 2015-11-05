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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 11:29 BJT

日本个股：东芝周六将公布中期财报，上半财年净亏与媒体报导相当

* 东芝周六将公布中期财报

* 东芝称，净亏与之前媒体报导基本相当

* 日本经济新闻报导称，本财年前六个月净亏900亿日圆

路透东京11月5日 - 东芝 周四表示，其上半年净亏将与稍早日本经济新闻报导的900亿日圆(7.4亿美元)规模相当。

东芝称，周六将公布截至9月的六个月中期财报。该公司股价早盘盘中一度大跌5.9%，触及近一个月低点。

日本经济新闻报导，东芝上半财年可能录得营业亏损大约900亿日圆，归因于家用电器销售迟缓以及其他方面的损失。

东芝之前虚报1,550亿日圆利润，目前仍身陷会计丑闻漩涡。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)

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