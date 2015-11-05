台湾股市：收盘微跌未改震荡盘坚格局，后市有望挑战9,000点大关

路透台北11月5日 - 台湾股市周四收盘微跌。分析师表示，在亚股普遍走跌，加上这波领涨的半导体股熄火等冲击下，今天指数微幅回档，惟成交量仍在千亿台币以上，大盘震荡盘坚格局没有改变，后市指数有望挑战9,000点大关。

台湾加权股价指数 收报8,850.18点，微跌0.08%；今日成交初值 为1,064.88亿台币，上交易日修正后为1,284.36亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，在两岸半导体参股题材，及两岸领导人将会面的和平红利等消息激励下，昨天外资在台股大买超，但这波反弹行情主要是跌深反弹，且是类股轮动，但因基本面不佳，很难期待大盘能有大波段的涨势，反弹满足点仍在9,000点。

新光投顾分析师谢学云亦指出，台股这波行情因有证所税修正、两岸半导体合作，及两岸和平红利因素，化解大盘向下压力，但往上解套压力仍存在，观察重点在上市柜公司10月盈收状况及证所税修正进度。

分析师预估，明日指数区间暂看8,800-9,000点。

亚洲股市终止连两日的涨势，周四走跌，此前美联储暗示可能在12月升息，这推动美国短期公债收益率(殖利率)触及四年半高位，美元全线走扬。

台湾领导人马英九周四表示，本周六(7日)在新加坡举行的两岸领导人会面是建立未来两岸领导人常态化会面的第一步。