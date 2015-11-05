欧洲个股：德银将支付2.58亿美元罚款，为违反美国制裁规定和解

路透11月4日 - 纽约金融服务局(NYDFS)与美国联邦储备理事会(美联储/FED)表示，德意志银行将支付2.58亿美元罚款，和解指控该行代表伊朗与叙利亚等遭美国制裁国家的实体开展业务的诉讼。

纽约州监管机关表示，德意志银行在1999至2006年间，利用“不透明的方法与手续”规避监管，为客户进行金额达109亿美元的结算交易。

根据和解内容，德意志银行需要聘请一名独立监控者，并解雇六名员工，不过有几位其他员工已经离职。德意志银行将向NYDFS支付2亿美元罚款，并向美联储支付剩下的5,800万美元。

“我们已经在几年前停止这样的行为，之后我们也终止与相关国家的各方终止一切业务，”德意志银行发言人在声明中表示。

问题的争议点在于，美国政府对有金援恐怖分子之嫌的国家有禁止业务往来的规定。监管机关表示，美国方面也指出德意志银行的多个客户，也曾有代表这些遭制裁国家进行交易的行为，其中包括伊朗、叙利亚、利比亚与苏丹。

德银员工发展出多种方式协助客户，让他们转汇至美国的美元款项能够规避规定。