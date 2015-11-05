中国汇市：人民币早盘震荡走贬，因隔夜美指走强打压中间价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘下跌，区间波动
* 中间价走弱至近一周低点
* 离岸市场与境内价差不大
* 境内大行结汇力道有限
路透北京11月5日 - 人民币兑美元即期 周四早盘震荡走贬，而受隔夜美指走强影响，中间价持续走弱至近一周低点。交易员称，今日在岸与离岸人民币 同步下滑，主因是跟随隔夜美元上涨，境内大行虽有结汇盘出现，但力道不算大。
他们指出，市场关注今日中间价弱于昨日收盘价，加上离岸人民币贬值带动，早盘出现一波购汇，但总体量亦有限，在遭遇大行结汇阻截后，市场情绪偏向谨慎，部分购汇盘转向观望。
“早盘境外（美元）往上走，境内想跟，但没有形成趋势，也顾虑境内会出现不可测的因素，...只要探测到疑似上头的意志，大家会转向的。”一股份行交易员指出。
亦有交易员并指出，现在的中间价和市场波动一定程度是在配合SDR（特别提款权）评估，具体表现为稳中有波动，体现市场上下波动的行情，包括做市商在内的境内参与者还是会去领会央行的意志。
中国经济基本面亦对人民币汇价维稳形成一定支撑。中国工信部部长苗圩周四称，随着稳增长等政策措施效果显现，今年以来工业经济运行大体平稳，没有大起大落。虽然仍有困难和问题，预计全年工业经济增速保持在6%以上。
不过，人民币汇率未来走势亦将受到美国货币政策影响。中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美国联邦储备理事会(FED)12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注，他并敦促美国国会尽快批准IMF份额改革方案.
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.3434元，上日收报6.336元。今日人民币兑美元中间价 报6.3381元，上日中间价为6.3343元。人民币兑美元即期成交额 为58.23亿美元，上日半日为85.39亿美元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三触及三个月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话以及好于预期的数据，增强了美联储将在下个月升息的预期。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3436。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.517元, 上日尾盘为6.5025元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.364/6.3647元, 上一交易日尾盘报6.353元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”