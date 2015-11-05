中国汇市：人民币早盘震荡走贬，因隔夜美指走强打压中间价

* 人民币早盘下跌，区间波动

* 中间价走弱至近一周低点

* 离岸市场与境内价差不大

* 境内大行结汇力道有限

路透北京11月5日 - 人民币兑美元即期 周四早盘震荡走贬，而受隔夜美指走强影响，中间价持续走弱至近一周低点。交易员称，今日在岸与离岸人民币 同步下滑，主因是跟随隔夜美元上涨，境内大行虽有结汇盘出现，但力道不算大。

他们指出，市场关注今日中间价弱于昨日收盘价，加上离岸人民币贬值带动，早盘出现一波购汇，但总体量亦有限，在遭遇大行结汇阻截后，市场情绪偏向谨慎，部分购汇盘转向观望。

“早盘境外（美元）往上走，境内想跟，但没有形成趋势，也顾虑境内会出现不可测的因素，...只要探测到疑似上头的意志，大家会转向的。”一股份行交易员指出。

亦有交易员并指出，现在的中间价和市场波动一定程度是在配合SDR（特别提款权）评估，具体表现为稳中有波动，体现市场上下波动的行情，包括做市商在内的境内参与者还是会去领会央行的意志。

中国经济基本面亦对人民币汇价维稳形成一定支撑。中国工信部部长苗圩周四称，随着稳增长等政策措施效果显现，今年以来工业经济运行大体平稳，没有大起大落。虽然仍有困难和问题，预计全年工业经济增速保持在6%以上。

不过，人民币汇率未来走势亦将受到美国货币政策影响。中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美国联邦储备理事会(FED)12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注，他并敦促美国国会尽快批准IMF份额改革方案.

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.3434元，上日收报6.336元。今日人民币兑美元中间价 报6.3381元，上日中间价为6.3343元。人民币兑美元即期成交额 为58.23亿美元，上日半日为85.39亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三触及三个月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话以及好于预期的数据，增强了美联储将在下个月升息的预期。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3436。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.517元, 上日尾盘为6.5025元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.364/6.3647元, 上一交易日尾盘报6.353元。