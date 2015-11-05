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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:25 BJT

台湾债市：10年券殖利率收跌，因央行调降14天期存单利率引空单回补

* 10年券殖利率终止连五升，创一周新低
    * 五年券104/13期殖利率收跌，创近两个月新低
    * 明日10年104/12R殖利率区间暂看1.17-1.20%

    路透台北11月5日 - 台湾10年期公债104/12R 殖利率周四出量收跌，并创
一周新低。交易员指出，因央行突然宣布调降14天期定存单利率2个基点，引爆空单大举回
补，由五年券带盘促殖利率下跌，惟多方追价谨慎，料短线将陷区间整理。
    
    他们表示，央行把14天期定存单利率降至0.36%，此举犹如央行微降息，债市空单恐慌
回补，并触动货币市场敏感神经，今天短票及债券附买回(RP)利率全面下滑。
    
    〞就看央行还有没有其他的动作，如果只降14天期定存单利率，市场大概只会反应一下
，接下来大概就陷入区间盘整了。〞一位大型商银交易员说。
    
    他表示，央行若进一步引导隔夜拆款利率往下走，料12月底有望降息，市场亦将较有期
待。
    
    但他们指出，距离12月底央行开会还有一段时日，除非接下来央行引导隔拆利率走低，
否则未来将参考美债殖利率走势操作，主要是美国联邦储备局(FED)12月可能升息，短线观
察重点为美国10年期公债殖利率能否守住2.3%，倘若守不住将往2.4-2.5%靠拢。
    
    他们说，美债殖利率若弹上升，以台湾10年券104/12R期发行前交易殖利率目前不到1.2
%观望，市场接受度甚低，因此，早盘殖利率虽走低，惟市追价意愿不像8月分积极，料短线
将以整理居多。
    
    台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)；央行一位
不愿具名官员表示，调低14天定存单利率主要反应货币市场短率下行。 

    今日五年券104/13期殖利率收在0.7580%，创近两个月新低；此前收盘新低为9月8日0.7
500%。
    
    在10年券104/12R期方面，周四殖利率收在1.1890%，创10年券殖利率收盘一周新低，此
前收盘低位为10月28日的1.1720%。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.77%；10年公债104/12R期则
在1.17-1.20%。 
    
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   -3.90      0.7580%   0.7550-0.7850%      27.50
  10    104/12R                   -2.98      1.1890%   1.1755-1.2180%     108.00
    
    本周余日国际重要经济数据和事件有：  

    11月5日(四)：费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心“西半球能源相互依存”活
动致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在第18届国际银行业年会上致辞；美国亚特兰
大联邦储备银行总裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话。
    
    11月6日(五)：美国非农就业数据；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基
金组织会议前夕的“经济论坛。
    
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1850
          5      104/13                        0.7580
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)

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