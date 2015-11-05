中国债市动态：现券走势趋稳后市料震荡为主，机构年末入市意愿下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月5日 - 中国银行间债市周四早盘现券走势趋稳，尽管现券收益率还是有微幅上翘，但国债期货止跌反弹，IRS（利率互换）短暂冲高后亦回稳，均显示市场心态正逐渐平复。
交易员并指出，本周新债供应量庞大，对二级市场配置需求难免会有分流，后续买盘乏力加之获利回吐压力较大，而且年底将近，面对市场的不确定性，机构也会倾向于保护已有胜利果实，短期内若无新的刺激因素出现，债市维持震荡的可能性居大。
“比昨天好点了，10年国债（收益率）稍止住了上行的势头，TF（五年国债期货）也回升了，”华中一银行交易员称。
他谈到，目前市场感觉多空分歧还是很大的，很多机构已经超额完成了全年的任务，接下来可能以休息为主了。
他还指出，近两日股市再度大幅反弹，如果股市走的好，基金的抛盘会加重，加上很多银行交易盘观望，年内可能不会有大的趋势出现。
一级市场方面，今日招标密集，进出口行招标的三年、五年、10年期固息增发债，中标收益率分别为3.0888%、3.3857%和3.6982%，三和五年定位尚可，10年仍略偏高。
而今日江苏省招标发行的地方债总额达到1,167.9212亿元人民币，为中国地方政府债发行启动以来的单次最高发行量，其3-10年期一般和专项地方债中标利率高于发行下限10-19个基点（bp），整体发行情况尚属较为理想。
北京一银行交易员则认为，前期债市收益率降速过快，如果近期没有明显的有利因素，止盈盘还有释放的压力，“感觉还得再调调，然后整理。”
10年期国债活跃券150023最新报价 在3.14%/3.12%，上日尾盘为3.14%/3.10%；相近期限国开债150218券最新报价 在3.53%/3.48%，上日为3.5150%/3.46%。
中国金融期货交易所国债期货早盘先探低后小幅反弹，五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.735元人民币，较上日结算价涨0.13%；10年期国债主力合约T1512 收报98.470元，较上日结算价涨0.16%。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”