主要国家经济指标预测--11月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.6 领先指标 -- -1.5 0700 德国工业生产(较前月) 9月 +0.5% -1.2% 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 -- 赤字896.5 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差30 进口(亿欧元) -- 406.66 出口(亿欧元) -- 376.91 0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.1% +1.0% (较上年同期) +1.3% +1.9% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) -0.9% -0.8% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差33.0 逆差37.65 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差106.0 逆差111.4 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增18.0 增14.2 民间就业岗位(万个) 增16.5 增11.8 制造业就业岗位(万个) 减0.5 减0.9 政府部门就业岗位(万个) -- 增2.4 失业率 5.1% 5.1% 平均时薪(较前月) +0.2% 持平 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.4% 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +1.3% -3.7% 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加1.0 增加1.21 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 65.85% 65.9% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加175.0 增加160.2 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月5日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负18 -- 0700 德国工业订单(较上月) 9月 -1.7% +1.0% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +1.1% +0.6% 截至10月的三个月房价指数(较上年同期) +9.7% +9.5% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% 持平 (较上年同期) -1.4% -1.4% 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +2.9% +3.0% 1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 1-8-0 1-8-0 (升息-不变-降息) 1200 英国央行利率决定 11月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 10月31日当周 27.6 26.2 四周均值(万人) 26.3 -- 续请失业金人数(万人) 10月24日当周 216.3 214.4 1330 美国劳工成本 第三季初值 +1.4% +2.3% 非农生产力环比年率 +1.6% -0.2% 1500 加拿大Ivey经季节调整采购经理人指数(PMI) 10月 53.1 54.0(完)