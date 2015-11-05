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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--11月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值    
      
    0500 日本同时指标(较前月)                           9月       --        -0.6
             领先指标                                             --        -1.5    
    0700 德国工业生产(较前月)                           9月     +0.5%      -1.2%
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                   9月       --   赤字896.5
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                 9月       --      逆差30
                       进口(亿欧元)                               --      406.66
                       出口(亿欧元)                               --      376.91
    0930 英国工业生产(较前月)                           9月     -0.1%      +1.0%
                     (较上年同期)                               +1.3%      +1.9%
             制造业产出(较前月)                                 +0.4%      +0.5%
                       (较上年同期)                             -0.9%      -0.8%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)               9月  逆差33.0  逆差37.65
              全球商品贸易收支(亿英镑)                      逆差106.0  逆差111.4
    1330 美国非农就业岗位(万个)                        10月     增18.0     增14.2
         　　民间就业岗位(万个)                                 增16.5     增11.8
         　　制造业就业岗位(万个)                                减0.5      减0.9
         　　政府部门就业岗位(万个)                                --       增2.4
         　　失业率                                               5.1%       5.1%
         　　平均时薪(较前月)                                    +0.2%       持平
         　　每周平均工时                                         34.5       34.5
        　　 劳动力就业参与率                                      --       62.4%
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                         9月      +1.3%      -3.7%
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                      10月    增加1.0   增加1.21
               失业率                                             7.1%       7.1%
               就业参与率                                       65.85%      65.9%
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                         9月  增加175.0  增加160.2
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月5日(四)
    0645 瑞士消费者信心指数                          第四季      负18       --
    0700 德国工业订单(较上月)                           9月     -1.7%     +1.0%     
    0800 英国Halifax房价指数(较前月)                   10月      +1.1%    +0.6%      
                    截至10月的三个月房价指数(较上年同期)         +9.7%    +9.5%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               10月      +0.1%     持平     
                                (较上年同期)                     -1.4%    -1.4%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                         9月      -0.1%    +0.2%       
                       (较上年同期)                              +2.9%    +3.0%    
    1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           11月      1-8-0    1-8-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1200 英国央行利率决定                              11月      0.50%    0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                            3,750      --       
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          10月31日当周      27.6      26.2       
                             四周均值(万人)                      26.3       --      
                   续请失业金人数(万人)        10月24日当周      216.3    214.4
    1330 美国劳工成本                            第三季初值      +1.4%    +2.3%      
              非农生产力环比年率                                 +1.6%    -0.2%      
    1500 加拿大Ivey经季节调整采购经理人指数(PMI)      10月        53.1     54.0(完)

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