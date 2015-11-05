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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 12:49 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢
的上升，以扶助美国经济复苏。美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周三稍晚表示，他将“完全认同
”叶伦。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德周三在法兰克福举行的会议上表示，美联储政策将非常依
赖未来的数据，但由于美元升值，部分条件正在收紧。 
    
    FED副主席费舍尔表示，一旦油价企稳而且美元停止升值，美联储可能很快实现2%的通胀目标。费舍尔表
示，国会影响美国货币政策可能会妨碍美联储控制通胀，而且与普遍接受的央行独立性规范背道而驰。 
 
    
    欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧元区资产价格平均看并未被高估，任何情况下货币政策都不应用来
应对资产泡沫。 
    
    冰岛央行周三将指标存款利率上调25个基点至5.75%。央行还称，今年冰岛经济料增长4.6%，比8月时的预
估高出0.5个百分点。 
    
    泰国央行周三维持指标利率不变，为连续第四次在政策会议上按兵不动，暂时将提振经济的任务留给财政
刺激措施和政府支出。 
    
    日本央行周四公布的10月6-7日政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍
警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。 
    
    澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已
有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。 
    
    英国央行总裁卡尼周四将公布央行的最新经济预估，届时有关该央行明年初加息的希望可能重燃。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.125%         2015年9月24日降12.5基点
             短期融通利率4%                 2015年9月24日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.0%                 2015年7月23日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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