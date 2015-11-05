美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢 的上升，以扶助美国经济复苏。美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周三稍晚表示，他将“完全认同 ”叶伦。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德周三在法兰克福举行的会议上表示，美联储政策将非常依 赖未来的数据，但由于美元升值，部分条件正在收紧。 FED副主席费舍尔表示，一旦油价企稳而且美元停止升值，美联储可能很快实现2%的通胀目标。费舍尔表 示，国会影响美国货币政策可能会妨碍美联储控制通胀，而且与普遍接受的央行独立性规范背道而驰。 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧元区资产价格平均看并未被高估，任何情况下货币政策都不应用来 应对资产泡沫。 冰岛央行周三将指标存款利率上调25个基点至5.75%。央行还称，今年冰岛经济料增长4.6%，比8月时的预 估高出0.5个百分点。 泰国央行周三维持指标利率不变，为连续第四次在政策会议上按兵不动，暂时将提振经济的任务留给财政 刺激措施和政府支出。 日本央行周四公布的10月6-7日政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍 警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，受到相当宽松的货币政策所扶助，澳洲脱离矿业引领成长的经济转型已 有所进展；而相当宽松的货币政策仍将持续一段时日。 英国央行总裁卡尼周四将公布央行的最新经济预估，届时有关该央行明年初加息的希望可能重燃。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 孙茉莉)