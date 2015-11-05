台湾股市：微跌，专注陆股的ETF飙升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月5日 - 台湾股市周四变化不大，投资者经历近期涨势后稍事休息，但专注于陆股的交易所上市基金(ETF)追随中国股市的反弹大涨。
截至当地时间中午12:38，台股加权股价指数 跌0.1%至8,851.58，上日收于8,857.02点。
电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.7%。
交投最为活跃的当属专注陆股的ETF，沪深2X 以及上证2X 涨幅均超过10%。
沪综指 早盘收市涨2.69%，在周三上涨逾4%后进一步上行。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”