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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 13:10 BJT

台湾股市：微跌，专注陆股的ETF飙升

路透台北11月5日 - 台湾股市周四变化不大，投资者经历近期涨势后稍事休息，但专注于陆股的交易所上市基金(ETF)追随中国股市的反弹大涨。

截至当地时间中午12:38，台股加权股价指数 跌0.1%至8,851.58，上日收于8,857.02点。

电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.7%。

交投最为活跃的当属专注陆股的ETF，沪深2X 以及上证2X 涨幅均超过10%。

沪综指 早盘收市涨2.69%，在周三上涨逾4%后进一步上行。(完)

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