《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.40%，料短端需求相对平稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种: 财政部一年期固息国债
* 招标金额: 220亿元人民币
* 招标时间: 周五(6日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 2.35%-2.47%
* 预测均值: 2.40%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月5日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，考虑到资金面稳中向宽，尽管近期债市收益率整体反弹，短端压力较为有限，一级需求料亦相对平稳；加上返费因素影响，预计此次新发国债中标利率略低于二级，市场预测均值落在2.40%。
上海一银行交易员表示，相比交易盘参与较多的长端利率债，短期国债作为流动性管理工具之一，投标需求主要来源于各机构的计划财务部门等，需求情况受市况影响较小、更为稳定，应该不会比二级水平大幅走高。
北京一券商交易员分析称，短端品种利率与资金面关系紧密，上浮压力小于长端债利率。另外，结合近期金融债招标情况，短端利率债品种需求保持良好，因此预计本次一年国债中标利率将在估值略低的位置。
周四早间中国进出口行招标的三年、五年、10年期固息增发债，中标收益率分别为3.0888%、3.3857%和3.6982%，三和五年定位尚可，10年仍略偏高。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.4312%。
明日招标新债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债自11月9日开始计息，到期一次还本付息。招标结束至11月11日进行分销，11月13日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”