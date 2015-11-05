《国际主要央行公开市场操作一览》--11月5日

路透上海11月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉10月表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/4 隔夜逆回购 -1,074.06 0.05%

11/3 隔夜逆回购 -1,176.22 0.05%

11/2 隔夜逆回购 -1,322.34 0.05%

10/30 三天逆回购 -2,253.26 0.05%

10/29 隔夜逆回购 -1,728.39 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦周三表示，12月可能“加息”，但称之后利率只会非常缓慢的上升，以扶助美国经济复苏。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/4 八天期反向交易 1.41亿美元 0.63%(固定利率)

11/3 七天期反向交易 614.683 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 244,940

上周三 247,290

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当期变化 -2,350

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行(BOJ)上周五决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)。

--台湾央行周三公布，当日共发行3,881.5亿台币定存单，含一年期定存单1,500亿；与当日存单到期金额2,332.5亿台币相较，存单发行余额增1,549亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行5,699.2亿台币定存单；与当日存单到期金额6,889亿台币相较，存单发行余额减1,189.8亿。

--台湾央行周一公布，当日共发行2,721亿台币定存单；与当日存单到期金额2,727亿台币相较，存单发行余额减6亿。 (完)