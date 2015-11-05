全球贸易：太平洋贸易伙伴承诺不会在汇率上做手脚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿11月5日 - 美国财政部周三表示，太平洋贸易伙伴承诺不会为获得出口优势而故意打压本币，这是新的自由贸易协定的部分内容。
在跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的附加声明中，12个成员国承诺公开报告汇市干预数据和外汇储备数据。
新规并未列出贸易制裁；美国工会、福特汽车 等厂商和部分议员原本要求，针对那些通过本币贬值获得出口优势的国家实施贸易制裁。
但美国财政部一名高层官员表示，各国将必须在伙伴国面前为自己的政策辩护，负责汇率和经济政策的TPP成员国官员至少每年召开一次会议。
“在他们所采取的政策方面，这使其面临极大压力。”他告诉记者，这番评论被允许在周四发布。
“如果TPP中有哪个国家，比如说某个东南亚国家好了，采取让本币贬值的措施，虽然那对我们来说是个问题，但可能对TPP中和其同属一区域的国家，甚至造成更大的问题。”
这项承诺呼应了20国集团(G20)有关不从事货币竞贬的非约束性保证。G20包括TPP中规模较大的伙伴国。
多数TPP国家已向国际货币基金组织(IMF)报告外汇储备持仓。但上述美国财政部官员说，马来西亚和新加坡将首次提供货币干预数据。
该规定将和更广泛的贸易协议一道生效，并适用于所有新成员国，那或包括印尼，而中国最终也可能加入。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 蔡美珍/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”