中国债市：10月债券托管增量环比降近五成，基金增持明显减力--中债登

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额为33.38万亿元人民币，当月增加4,649亿元，增量较上月下降近五成，其中基金类机构的增持力度明显减弱。
此外上海清算所的统计数据显示，10月末债券托管余额约9.28万亿元，当月净增3,236亿元；中债登和上海清算所合计，10月末债券托管余额42.65万亿元人民币，当月增7,885亿元。
按中债登数据统计，基金类机构（含商业银行理财产品）当月托管增量约为982亿元，环比降逾五成，而此前三个月基金类机构的单月增持规模均在2,000亿元以上，其中7月托管增量创下新高，为2,351亿元。
另外,商业银行10月托债券管净增3,528.72亿元，境外机构当月托管规模仅小幅增加33亿元。
按债券统计，政府债券依旧占据托管增量的大头，其中仍以地方政府债为主，10月政府债券托管增量4,459亿元，地方债为3,934亿元。
以下为2015年10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2015年10月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 210,713.84 3,528.72 29,705.89
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基金类 42,893.22 981.63 10,250.71
(含银行理财)
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保险机构 23,035.28 290.52 219.07
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证券公司 2,917.46 -419.74 750.63
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境外机构 5,911.69 33.45 549.91
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等。(完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”