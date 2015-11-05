中国债市：10月债券托管增量环比降近五成，基金增持明显减力--中债登

路透上海11月5日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额为33.38万亿元人民币，当月增加4,649亿元，增量较上月下降近五成，其中基金类机构的增持力度明显减弱。

此外上海清算所的统计数据显示，10月末债券托管余额约9.28万亿元，当月净增3,236亿元；中债登和上海清算所合计，10月末债券托管余额42.65万亿元人民币，当月增7,885亿元。

按中债登数据统计，基金类机构（含商业银行理财产品）当月托管增量约为982亿元，环比降逾五成，而此前三个月基金类机构的单月增持规模均在2,000亿元以上，其中7月托管增量创下新高，为2,351亿元。

另外,商业银行10月托债券管净增3,528.72亿元，境外机构当月托管规模仅小幅增加33亿元。

按债券统计，政府债券依旧占据托管增量的大头，其中仍以地方政府债为主，10月政府债券托管增量4,459亿元，地方债为3,934亿元。

以下为2015年10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2015年10月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 210,713.84 3,528.72 29,705.89

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基金类 42,893.22 981.63 10,250.71

(含银行理财)

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保险机构 23,035.28 290.52 219.07

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证券公司 2,917.46 -419.74 750.63

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境外机构 5,911.69 33.45 549.91

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。