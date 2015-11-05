《路透晚报》--11月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年工业运行平稳没有大起大落，增速料能保持在6%以上--工信部

中国工信部部长苗圩周四表示，今年国内工业运行大体保持平稳，没有出现大起大落的波动；随着政策效果陆续显现，预计全年规模以上工业增加值增速可以保持在6%以上。

--中国经济：密切关注美国可能加息，敦促加快IMF份额改革--财政部官员

中国财政部副部长朱光耀周四称，目前看美国联邦储备理事会(FED)12月会议有可能启动利率正常化的过程，中国要密切关注，他并敦促美国国会尽快批准IMF份额改革方案。

--中国能源：研究启动煤电联动机制，争取每月发布电煤价格指数--发改委

中国国家发改委价格司司长许昆林周四表示，今年以来，煤炭价格继续下降，发改委正在研究进一步完善煤电价格联动机制，并争取今后每月发布一次中国电煤价格指数。

--两岸关系：两岸领导人会面是建立未来领导人会面常态化的第一步--马英九

台湾领导人马英九周四表示，本周六(7日)在新加坡举行的两岸领导人会面是建立未来两岸领导人常态化会面的第一步。两岸领导人习近平、马英九将于周六在新加坡会面。

--台湾数据：10月CPI连二个月转正，核心通膨不高央行料仍续宽松

台湾主计总处周四公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.31%，今年以来连续两月为正；路透调查预期为年增0.12%；主因蔬果等价格涨升。

--表格：台湾10月末外汇存底为4,267.74亿美元，月增0.11%--央行

台湾央行公布，10月末外汇存底为4,267.74亿美元，较上月增0.11%。央行表示，外汇存底投资运用收益被欧元等货币贬值折计美元后减少的金额抵销，以致本月外汇存底仅小幅增加。

--《中国数据观测》10月进出口降幅均料收窄，贸易顺差有望创新高

路透调查的机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计为7,982亿元人民币，自上月逾万亿元的高位回落，但10月M2的同比增速预计为13.2%，较上月微升。

--《中国数据观测》10月CPI同比涨幅进一步回落，工业料见回升但幅度不大

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，10月食品价格加速下跌，料推动CPI同比涨幅进一步回落至1.5%；而随着稳增长政策效应日益显现，且受9月阅兵影响的部分生产恢复，工业增速有望小幅回升至5.8%。

--中国经济：国有资产管理体制改革要从“管资产”迈向“管资本”--财长

中国财政部部长楼继伟表示，国有资产管理体制改革的主要目标是从管人管事管资产转向以管资本为主，提升国有资本运行效率，将通过改革国有资产监管机构和改组组建国有资本投资、运营公司来实现。

【金融】

--中国金融：不会统一下调拨备红线，或对个别银行实施差别管理--银监会

中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，9月末商业银行不良贷款率升至1.59%；目前，有个别银行提出调整拨备相关指标，但监管层统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进一步考量，但有可能对个别银行实施差别管理。

--中国经济：深化利率市场化改革，完善利率形成和调控机制--国务院

中国国务院周三召开常务会议，确定深化利率市场化改革，加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。继续发挥存贷款基准利率的参考和指引作用，用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具，理顺政策利率向债券、信贷等市场利率传导渠道，形成市场收益率曲线。

--《中国数据观测》10月新增贷款料高位回落，M2增速微升

路透综合30家机构预测中值结果显示，中国10月进、出口同比跌幅都将小幅收窄，因主要贸易国经济景气有所回升；但当前外部环境依然存在较大不确定性，外需仍显疲弱，出口形势总体并未明显改善。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场保持低量操作，回购利率基准作用更凸显

随着中国双降后资金面充裕局面不改，央行公开市场本周逆回购延续少量平价象征性操作。分析人士表示，决策层最新表态强调建设适应市场需求利率调控机制，在货币总量宽松背景下，逆回购价格指引风向标作用进一步被强化，料短期低量常态化操作仍将持续。

--中国债市动态：现券走势趋稳后市料震荡为主，机构年末入市意愿下降

中国银行间债市周四早盘现券走势趋稳，尽管现券收益率还是有微幅上翘，但国债期货止跌反弹，IRS（利率互换）短暂冲高后亦回稳，均显示市场心态正逐渐平复。

--中国货币市场：供给充裕七天回购利率略降，可交换债发行影响渐消

中国银行间市场周四各主要期限资金供给充裕，而此前受国盛可交换债网下申购带动的七天期等需求有所减弱，该期限加权利率略降，流动性宽松状态进一步得到加强。

--中国债市：10月债券托管增量环比降近五成，基金增持明显减力--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额为33.38万亿元人民币，当月增加4,649亿元，增量较上月下降近五成，其中基金类机构的增持力度明显减弱。

【外汇】

--全球金融：IMF称计划11月评估是否将人民币纳入SDR，但确切日期未定

国际货币基金组织(IMF)周三发布声明称，计划11月评估是否将中国人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，但具体日期尚未确定。

--中国汇市：人民币早盘震荡走贬，因隔夜美指走强打压中间价

人民币兑美元即期周四早盘震荡走贬，而受隔夜美指走强影响，中间价持续走弱至近一周低点。交易员称，今日在岸与离岸人民币同步下滑，主因是跟随隔夜美元上涨，境内大行虽有结汇盘出现，但力道不算大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.8%续创两个半月新高，金融、国企等权重股领涨

中国股市沪综指周四收升1.8%，续创两个半月新高。分析师称，今天金融、国企等权重板块接替前期中小盘股继续发力，带动大盘冲高，成交额显着放大，但中小盘股整体调整制约场内人气，后市需继续关注龙头股券商板块的走势及量能的配合。

--中国能源：成品油过剩产量到2020年将翻番，因开放炼油业--CNPC研究

据一份行业研究报告显示，受独立炼油商产量增加提振，到2020年中国每年过剩的柴油、汽油和煤油产量将较去年水平增加一倍，至近3,000万吨。

--中国证券：10月投资者信心指数攀升至55.3，连续两个月回升--投保基金

中国证券投资者保护基金有限责任公司最新发布报告显示，10月投资者信心指数明显企稳回升，环比上升7.8%达到55.3，投资者信心连续两个月上升。

--中国证券：九鼎投资旗下新三板公司优博创拟定增，募资至多300亿

挂牌全国中小企业股转系统（新三板）的中国知名私募股权基金（PE）公司--北京同创九鼎投资管理股份有限公司再度计划大手笔融资。九鼎投资旗下新三板控股子公司优博创日前公告称，拟定增融资至多300亿元人民币，但并未明确募资投向。

--中国社会：落实全面两孩还有许多工作要做，各地仍执行现政策--卫计委