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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:01 BJT

《全球汇市》美元指数脱离三个月高位，美国非农报告出炉前气氛谨慎

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0865 1.0862 0.03 -10.18 1.2097

美元/日圆 121.45 121.53 -0.07 1.67 119.68

欧元/日圆 131.96 132.02 -0.05 -9.13 144.78

美元/瑞郎 0.9931 0.9928 0.03 -0.10 0.9941

英镑/美元 1.5388 1.5382 0.04 -1.19 1.5573

美元/加元 1.3159 1.3145 0.11 13.26 1.1618

澳元/美元 0.7139 0.7146 -0.10 -12.60 0.8168

新西兰元/美元 0.6598 0.6587 0.17 -15.38 0.7797

澳元/日圆 86.700 86.850 -0.17 -11.29 97.750

新西兰元/日圆 80.130 80.050 0.10 -14.30 93.310

英镑/日圆 186.89 186.94 -0.03 0.57 186.38

澳元/新西兰元 1.0817 1.0827 -0.09 3.32 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/李春喜/于春红/张若琪/王颖)

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