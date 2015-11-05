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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 13:53 BJT

背景资料：中国人民银行四季度公开市场操作一览表

以下为中国人民银行2015年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   14天期(%)
          (亿元人民币)
     11/5     100        2.25%        --
     11/3     100        2.25%        --
     10/29    100        2.25%        --
     10/27    100        2.25%        --
     10/22    200        2.35%        --
     10/20    250        2.35%        --
     10/15    500        2.35%        --
     10/13    400        2.35%        --
     10/8   1,200        2.35%        --
        
  注: 浏览央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2014年四季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 吴芳; 审校 吕雯瑾)

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