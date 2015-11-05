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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:10 BJT

新兴汇市：多数亚币下跌，美国12月升息预期增强提振美元

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.45 121.56 +0.09 -1.47 119.66

坡元 1.4041 1.4030 -0.08 -5.56 1.3260

台币 32.377 32.595 +0.67 -2.04 31.718

韩元 1137.51 1132.00 -0.48 -3.36 1099.30

泰铢 35.53 35.46 -0.20 -7.40 32.90

菲律宾披索 46.86 46.76 -0.21 -4.57 44.72

印尼卢比 13570.00 13550.00 -0.15 -8.77 12380.00

印度卢比 65.67 65.48 -0.28 -4.01 63.03

马币 4.2980 4.2655 -0.76 -18.65 3.4965

人民币 6.3417 6.3360 -0.09 -2.17 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/王颖/郑茵 审校 蔡美珍/张若琪/白云)

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