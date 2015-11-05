欧股业绩：法国兴业银行第三季净利增长，零售放款抵消投行业务疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎11月5日 - 法国第二大上市银行--法国兴业银行 公布第三季净利增长2.4%，因零售网络业务成长及风险拨备下降，帮助抵消了投资银行业务的疲弱。
法兴周四表示，处于谷底的放款利率以及法国经济逐步复苏，提振了国内市场的抵押贷款需求及企业投资的贷款需求。
反观，金融市场动荡打压了投资银行业务，尤其损及法兴通常表现不错的结构性金融产品。
法兴公布，第三季净利为9.05亿欧元(9.82亿美元)，营收为60亿欧元，较上年同期增长2.5%。
风险拨备支出减少11%，协助提振了获利，法兴目前预估今年俄罗斯业务亏损不到2亿欧元，此前预估为2.5-3亿欧元。
获利改善帮助强化了资本缓冲，第三季普通股权益第一类资本率上升10个基点至10.5%，使法兴银行更接近11%的年底目标。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”