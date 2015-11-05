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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:30 BJT

日本股市：日经指数收在近10周高点，因日圆走软提振公司获利前景

调味品大厂味之素 涨5.5%，因其上调全年预期并宣布回购股票。日本烟草(JT) 涨6.8%，此前将其全年派息从108日圆上调至118日圆。在上述两股提振下，日本东证股价指数(TOPIX)的食品分类指数 涨3.4%，今日表现位居类股榜首。

高田 暴跌25.2%，因最大客户本田汽车 宣布停用高田的前座安全气囊气体发生器。

东证股价指数 收涨1%至1,555.10点，33个分类指数中除两个之外其余均实现上涨。

JPX日经400指数 涨1%至13,979.69点。(完)

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