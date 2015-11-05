日本股市：日经指数收在近10周高点，因日圆走软提振公司获利前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
调味品大厂味之素 涨5.5%，因其上调全年预期并宣布回购股票。日本烟草(JT) 涨6.8%，此前将其全年派息从108日圆上调至118日圆。在上述两股提振下，日本东证股价指数(TOPIX)的食品分类指数 涨3.4%，今日表现位居类股榜首。
高田 暴跌25.2%，因最大客户本田汽车 宣布停用高田的前座安全气囊气体发生器。
东证股价指数 收涨1%至1,555.10点，33个分类指数中除两个之外其余均实现上涨。
JPX日经400指数 涨1%至13,979.69点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”