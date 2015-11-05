日本股市：日经指数收在近10周高点，因日圆走软提振公司获利前景

调味品大厂味之素 涨5.5%，因其上调全年预期并宣布回购股票。日本烟草(JT) 涨6.8%，此前将其全年派息从108日圆上调至118日圆。在上述两股提振下，日本东证股价指数(TOPIX)的食品分类指数 涨3.4%，今日表现位居类股榜首。