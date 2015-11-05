版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:22 BJT

中国将开展保护“迪士尼”注册商标专用权专项行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月5日 - 中国工商总局周四称，将对迪士尼 注册商标专用权进行专项保护；上海迪士尼乐园和度假区将于明年开园。

工商总局指出，将开展为期一年的专项行动，严厉打击侵犯迪士尼注册商标专用权违法行为。

“（这将）促进形成公平竞争的市场环境，维护我国保护知识产权的国际形象，”工商总局的声明称。专项行动将持续到2016年10月。

工商总局的声明指出，建立迪士尼商标保护的应急队伍，加强业务培训，提升各地商标监管人员执法能力，加强在线监测。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐