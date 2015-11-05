中国将开展保护“迪士尼”注册商标专用权专项行动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月5日 - 中国工商总局周四称，将对迪士尼 注册商标专用权进行专项保护；上海迪士尼乐园和度假区将于明年开园。
工商总局指出，将开展为期一年的专项行动，严厉打击侵犯迪士尼注册商标专用权违法行为。
“（这将）促进形成公平竞争的市场环境，维护我国保护知识产权的国际形象，”工商总局的声明称。专项行动将持续到2016年10月。
工商总局的声明指出，建立迪士尼商标保护的应急队伍，加强业务培训，提升各地商标监管人员执法能力，加强在线监测。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”