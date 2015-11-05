中国将开展保护“迪士尼”注册商标专用权专项行动

路透上海11月5日 - 中国工商总局周四称，将对迪士尼 注册商标专用权进行专项保护；上海迪士尼乐园和度假区将于明年开园。

“（这将）促进形成公平竞争的市场环境，维护我国保护知识产权的国际形象，”工商总局的声明称。专项行动将持续到2016年10月。