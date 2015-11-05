国际油市：原油期货微升，但美国原油库存连升态势构成拖累

布兰特原油期货 涨0.11美元至每桶48.69美元，周三跌3.9%。

“美国数据是个负面因素，在库存增加及产量基本稳定的情况下，当前供需状况要进一步改善可能性不大，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。

路透披露了一份石油输出国组织(OPEC)内部报告，显示全球OPEC原油需求在未来几年仍将承压。 该报告也增加了油市的偏空气氛。

OPEC成员国石油部长12月4日将开会，决定是否延续允许油价下跌以减缓成本较高的替代供应这一策略。自2014年11月采行该政策以来，OPEC产量上升，但油价跌势加剧，冲击石油收入。

作为OPEC最大产油国的沙特阿拉伯一直按接近纪录高位生产，以保护自身市场份额，但石油收入却在下滑。

BMI Research在周四报告中称，OPEC和俄罗斯不太可能改变策略。(完)

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