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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:47 BJT

日股业绩：丰田汽车财年第二季获利增长26%，但调降年度营收预估

路透东京11月5日 - 全球销量最高的汽车厂商--日本丰田汽车 调降全年营收预估，称新兴国家前景不确定。但其周四公布第二季营业利润增长26%，受益于日圆疲弱和成本削减。

丰田汽车公布7-9月营业利润增至8,274亿日圆(68.1亿美元)，上年同期为6,592.2亿日圆。据汤森路透I/B/E/S/，11名分析师给出的预估中值是8,031.2亿日圆。

净利增长13.5%至6,117.2亿日圆。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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