日股业绩：丰田汽车财年第二季获利增长26%，但调降年度营收预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月5日 - 全球销量最高的汽车厂商--日本丰田汽车 调降全年营收预估，称新兴国家前景不确定。但其周四公布第二季营业利润增长26%，受益于日圆疲弱和成本削减。
丰田汽车公布7-9月营业利润增至8,274亿日圆(68.1亿美元)，上年同期为6,592.2亿日圆。据汤森路透I/B/E/S/，11名分析师给出的预估中值是8,031.2亿日圆。
净利增长13.5%至6,117.2亿日圆。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”