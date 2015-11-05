全球金市：金价在一个月低点附近，叶伦讲话推升12月加息预期

0627 GMT，现货金 升0.2%至每盎司1,109.10美元，距离前一日触及的10月2日以来最低点1,106美元依然不远。

现货金7月触及的五年半低点每盎司1,077美元，目前高出约30美元。过去六个交易日累积下滑近60美元。

“我们认为12月加息的可能性大于不加息，而比较合理的市场反应是减持风险部位、大宗商品下滑、收益率走升和美元走坚。”

叶伦的讲话使得投资者重新将12月加息的可能性提高至逾60%。

纽约联储总裁杜德利同意叶伦所说的存在12月升息的可能性。

美元指数 升至三个月高位，同美国公债收益率跳升的态势一致。这不利于金价。

汇丰分析师James Steel说：叶伦发布强硬的货币政策评论后，金价走弱，金市的下一个焦点或转向11月6日公布的非农就业数据。

若美国就业数据强劲，有可能引发金市的又一波卖压。

ScotiaMocatta分析师说：“价格走势偏空，但预计会在10月低点1,105美元以及9月低点1,100美元处寻获初步支撑。”

----------------------0627GMT------------------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1109.1 2.04 0.18

现货银 15.03 -0.01 -0.07

现货铂金 953.25 1.25 0.13

现货钯金 623.1 -2.9 -0.46

COMEX期金 1109 2.8 0.25

COMEX期银 15.03 -0.028 -0.19 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金