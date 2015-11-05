全球金市：金价在一个月低点附近，叶伦讲话推升12月加息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0627 GMT，现货金 升0.2%至每盎司1,109.10美元，距离前一日触及的10月2日以来最低点1,106美元依然不远。
现货金7月触及的五年半低点每盎司1,077美元，目前高出约30美元。过去六个交易日累积下滑近60美元。
“我们认为12月加息的可能性大于不加息，而比较合理的市场反应是减持风险部位、大宗商品下滑、收益率走升和美元走坚。”
叶伦的讲话使得投资者重新将12月加息的可能性提高至逾60%。
纽约联储总裁杜德利同意叶伦所说的存在12月升息的可能性。
美元指数 升至三个月高位，同美国公债收益率跳升的态势一致。这不利于金价。
汇丰分析师James Steel说：叶伦发布强硬的货币政策评论后，金价走弱，金市的下一个焦点或转向11月6日公布的非农就业数据。
若美国就业数据强劲，有可能引发金市的又一波卖压。
ScotiaMocatta分析师说：“价格走势偏空，但预计会在10月低点1,105美元以及9月低点1,100美元处寻获初步支撑。”
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价格 变动 涨跌%
现货金 1109.1 2.04 0.18
现货银 15.03 -0.01 -0.07
现货铂金 953.25 1.25 0.13
现货钯金 623.1 -2.9 -0.46
COMEX期金 1109 2.8 0.25
COMEX期银 15.03 -0.028 -0.19 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王洋; 审校 张涛/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”