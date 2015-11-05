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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 15:41 BJT

中国能源：成品油过剩产量到2020年将翻番，因开放炼油业--CNPC研究

这篇报告本周向媒体发布，报告中估计，独立炼油厂可能将获得每日160万桶的原油进口配额。截至10月底，中国政府已授予11家炼厂每日总计接近100万桶的进口配额。

业内专家表示，成品油过剩供应日益增加之后，独立炼油厂将争相申请最早明年出口的许可。目前只有少数几家国有炼油厂具备出口资质。

根据海关数据，2014年中国柴油、汽油和煤油总出口量约为2,000万吨。

根据中石油的数据，预计2016年地方炼油厂产能利用率在60%，高于2014年37%的估计水平。

该公司还预计，假设平均一年新增每日40万桶的产能，到2020年中国总的原油加工产能将达到8亿吨，或每日1,600万桶。

原油加工量料将达到每日1,200万桶，较当前的官方数字高160万桶。(完) (编译/审校 汪红英/王颖/蔡美珍)

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