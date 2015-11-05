中国能源：成品油过剩产量到2020年将翻番，因开放炼油业--CNPC研究

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
这篇报告本周向媒体发布，报告中估计，独立炼油厂可能将获得每日160万桶的原油进口配额。截至10月底，中国政府已授予11家炼厂每日总计接近100万桶的进口配额。
业内专家表示，成品油过剩供应日益增加之后，独立炼油厂将争相申请最早明年出口的许可。目前只有少数几家国有炼油厂具备出口资质。
根据海关数据，2014年中国柴油、汽油和煤油总出口量约为2,000万吨。
根据中石油的数据，预计2016年地方炼油厂产能利用率在60%，高于2014年37%的估计水平。
该公司还预计，假设平均一年新增每日40万桶的产能，到2020年中国总的原油加工产能将达到8亿吨，或每日1,600万桶。
原油加工量料将达到每日1,200万桶，较当前的官方数字高160万桶。(完) (编译/审校 汪红英/王颖/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”