中国能源：成品油过剩产量到2020年将翻番，因开放炼油业--CNPC研究

这篇报告本周向媒体发布，报告中估计，独立炼油厂可能将获得每日160万桶的原油进口配额。截至10月底，中国政府已授予11家炼厂每日总计接近100万桶的进口配额。

业内专家表示，成品油过剩供应日益增加之后，独立炼油厂将争相申请最早明年出口的许可。目前只有少数几家国有炼油厂具备出口资质。

根据海关数据，2014年中国柴油、汽油和煤油总出口量约为2,000万吨。

根据中石油的数据，预计2016年地方炼油厂产能利用率在60%，高于2014年37%的估计水平。

该公司还预计，假设平均一年新增每日40万桶的产能，到2020年中国总的原油加工产能将达到8亿吨，或每日1,600万桶。