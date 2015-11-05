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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 14:56 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美联储升息预期重压除日本外亚洲多数市场

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* 澳元/美元跌0.1%，美元/日圆跌0.05%，欧元/美元跌0.06%，新西兰元/美元持平

* 美元/马币(林吉特)涨0.9%，美元/坡元涨0.2%，美元/人民币跌0.13%，美元/印度卢比涨0.3%

* 日股日经指数涨1%，中国沪综指涨2.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.49%，美国10年期公债收益率报2.2233%，美国原油期货跌0.17%

* 美联储副主席费舍尔称美联储离通胀目标可能比想象的更近

* 澳洲经济“再平衡”有所进展，受益于宽松货币政策 (完)

(编译 张若琪 审校 白云)

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