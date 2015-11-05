《汇市简讯》伦敦盘初：美联储升息预期重压除日本外亚洲多数市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 澳元/美元跌0.1%，美元/日圆跌0.05%，欧元/美元跌0.06%，新西兰元/美元持平
* 美元/马币(林吉特)涨0.9%，美元/坡元涨0.2%，美元/人民币跌0.13%，美元/印度卢比涨0.3%
* 日股日经指数涨1%，中国沪综指涨2.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.49%，美国10年期公债收益率报2.2233%，美国原油期货跌0.17%
* 美联储副主席费舍尔称美联储离通胀目标可能比想象的更近
* 澳洲经济“再平衡”有所进展，受益于宽松货币政策 (完)
(编译 张若琪 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”