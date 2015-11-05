欧股业绩：阿迪达斯上调全年营收和获利预估，第三季业绩强劲

路透柏林11月5日 - 德国运动服饰生产商阿迪达斯(Adidas) 周四上调了全年营收和获利预估。该公司第三季业绩好于预期，得益于高尔夫业务从近来的下滑中复苏。

阿迪达斯表示，预计不计汇率变动影响的营收增幅在个位数百分比的高段水准，之前的预估是处于中段水准。剔除商誉减损的持续经营净利应该会增长10%左右，之前的预估为增长7%-10%。