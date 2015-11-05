欧股业绩：阿迪达斯上调全年营收和获利预估，第三季业绩强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林11月5日 - 德国运动服饰生产商阿迪达斯(Adidas) 周四上调了全年营收和获利预估。该公司第三季业绩好于预期，得益于高尔夫业务从近来的下滑中复苏。
阿迪达斯表示，预计不计汇率变动影响的营收增幅在个位数百分比的高段水准，之前的预估是处于中段水准。剔除商誉减损的持续经营净利应该会增长10%左右，之前的预估为增长7%-10%。
该公司第三季营收增长18%至47.58亿欧元(51.7亿美元)，不计汇率变动影响为增长13%，高于分析师平均预估的45亿欧元。第二季增长5%。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。